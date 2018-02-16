"Сними эту жесть": фанаты раскритиковали новый образ Насти Каменских

На своей странице в Instagram певица выложила новое фото.

Фанатам не понравился наряд Насти Каменских kamenskux/instagram

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских в Instagram вызвала бурю обсуждений своим нарядом.

Артистка одета в фиолетовый оверсайз свитшот, велюровую сумку, короткую синюю юбку и колготы в сеточку. Судя по подписи, образ певица дополнила обувью французского модельера Кристиана Лабутена.

Подписчики не ожидали от Каменских такого яркого решения, и отметили, что она уже не подросток, чтобы так одеваться.

"Настюша, сними эту жесть. Ты выглядишь как шл*шка", "Не идет как по мне такой лууукккк", "Не очень", "Тебе не 17".

Другим образ Каменских понравился, они отметили, что в любом наряде певица выглядит отлично.

"Дерзкая чика!", "Красоточка любимая!", "Как всегда, красотка", "Этот цвет к лицу".

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Фев 16, 2018 в 2:57 PST

Ранее Настя Каменских опубликовала фото с кольцом.