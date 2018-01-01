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"Сногсшибательная": экс-ведущая "Орла и Решки" ошеломила фанатов стильным образом

Сегодня, 14:12

Леся Никитюк буквально сверкала в нарядном платье.

Леся Никитюк
Телеведущая поделилась стильными фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк  поделилась с фанатами фотографиями, которые привели их в восторг.

Снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Телеведущая побывала на открытии бутик-отеля "Кавальер" во Львове. На фото Никитюк позирует в стильном блестящем наряде украинского дизайнера Жана Грицфельда.

Поклонники пришли в восторг от наряда. Расхвалив телеведущую.

"Лесюнька-красотунька", "Диско леди", "Шикарное платье! Обожаю пайетки", "Сногсшибательная", "Обалдеть! Я ослепла от такой красоты!", - восхищались поклонники.

Леся Никитюк
Никитюк буквально сверкала в нарядном платье instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Никитюк буквально сверкала в нарядном платье instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Леся Никитюк и Юрий Горбунов instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк позировала в спортивном образе.

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Леся Никитюк, ведущая, фото
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