"Сногсшибательная": экс-ведущая "Орла и Решки" ошеломила фанатов стильным образом

Леся Никитюк буквально сверкала в нарядном платье.
Снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Телеведущая побывала на открытии бутик-отеля "Кавальер" во Львове. На фото Никитюк позирует в стильном блестящем наряде украинского дизайнера Жана Грицфельда.
Поклонники пришли в восторг от наряда. Расхвалив телеведущую.
"Лесюнька-красотунька", "Диско леди", "Шикарное платье! Обожаю пайетки", "Сногсшибательная", "Обалдеть! Я ослепла от такой красоты!", - восхищались поклонники.
Ранее Леся Никитюк позировала в спортивном образе.
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