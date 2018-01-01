"Сногсшибательная и безумно красивая". Мария Яремчук изменила прическу, фото

Снимки певицы в соцсети собрали тысячи лайков.

Мария Яремчук выложила в Сеть новые фото instagram.com/m_yaremchuk

Украинская певица Мария Яремчук изменила прическу — вместо длинных распущенных волос теперь у нее заплетены дреды.

Снимки с новой прической исполнительница выложила на своей странице в Instagram.

Фото артистки в длинном платье и дредами собрал более пяти тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные комментарии.

Мария Яремчук выложила в Сеть новые фото instagram.com/m_yaremchuk

"Сногсшибательная и безумно красивая", — подчеркнул igokalfman. "Вах, какой сочный персик! Очень круто", — полагает nastya_demyda. "Маруся, ты красавица!", — написал romchik7155. "Как тут не влюбиться", — отметил 005xq.

Ранее сообщалось, что украинская певица Вера Брежнева, которая на публике, как правило, появляется с распущенными волосами, в соцсети удивила своих поклонников необычной прической, они ее активно комментировали.