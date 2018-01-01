"Сногсшибательная!": Тина Кароль поразила фанатов стройной фигурой в пикантном платье-комбинации

Артистка похвасталась идеальными формами.

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников последним образом.

На своей странице в Instagram певица поделилась серией фото, автором которых стал фотограф Антон Кулаковский. На снимках артистка позирует в пикантном платье-комбинации, белом кимоно с синими узорами и серебристых туфлях. Образ Кароль дополнила прической в стиле мокрых волос, и классический макияж с акцентом на красные губы.

"Какое из этих фото нравится больше всего?", - спросила певица поклонников.

Поклонники наперебой стали писать в комментариях любимое фото, и расхваливать артистку за выбор наряда и идеальную фигуру.

"Все фото очаровательные. Вы очень грациозная", "Последнее огонь", "Тина, вообще все фото огонь!", "Сногсшибательная!", - расхваливали фанаты.

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