Снова беременна? Ирина Шейк показала небольшой животик

Известная модель побывала на Неделе свадебной моды в Барселоне.

Известная модель побывала на Неделе свадебной моды в Барселоне irinashayk/instagram

Знаменитая супермодель Ирина Шейк удивила фанатов свои внешним видом на Неделе свадебной моды в Барселоне.

Однако модель впервые за последние годы не вышла на подиум, чтобы продефилировать в облегающих белых платьях. Она ограничилась тем, что сфотографировалась на красной дорожке в одном из нарядов бренда.

То, что Шейк не вышла на подиум в роли модели, и одела широкое, с пышной юбкой платье, спровоцировало слухи о том, что модель снова ждет ребенка.

В другом наряде – облегающем черном комбинезоне было заметно животик звезды. К слову, буквально спустя два месяца после первой беременности, у нее не было и намека на живот - она вернулась в прежнюю форму.

То, что манекенщица внезапно поправилась, навело ее поклонников на мысль, что Ирина решила не делать долгий перерыв и родить второго малыша.

Также на фото заметно кольцо с огромным изумрудом – фанаты посчитали, что они с голливудским актером Брэдли Купером, с которым встречаются с апреля 2015 года, помолвлены.

Напомним, модель родила дочку своему бойфренду Брэдли Куперу в апреле 2017 года.

У Шейк округлился живот instagram.com/1irinashayk

Ранее Ирина Шейк снялась топлес для немецкого глянца.

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