Снова хочет замуж: Ольга Бузова устроит кастинг для мужчин и будет искать любовь

Певица станет героиней женской версии "Холостяка".

Певица станет героиней шоу instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова будет искать мужчину мечты в новом телепроекте телеканала ТНТ. Она станет первой девушкой, которая будет искать возлюбленного через "женскую версию" нашумевшего "Холостяка".

По информации телеграм-канала Super, в ближайшее время ТНТ объявит кастинг претендентов на сердце певицы. Сьемки пройдут летом в одном из романтичных уголков Европы.

Отметим, что во время проекта"Холостяк" на героя шоу претендует сразу несколько участников. Главная цель - влюбить в себя и пройти в следующий тур. Главный "приз" проекта - рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.

Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Они развелись в конце декабря 2016 года.

Ранее Ольга Бузова запустила собственный канал.