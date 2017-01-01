Снова свободен: Армен Джигарханян сбежал от своей украинской жены

В разводе актера и пианистки поставили точку.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: dni.ru

Легендарный актер Армен Джигарханян и украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская официально развелись.

31 января, Кунцевский суд города Москвы принял решение о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской, вопреки апелляционной жалобе, ранее поданной пианисткой.

"Заседание прошло в закрытом режиме. Постановлением суда решение мирового судьи оставлено без изменения, апелляционная жалоба не удовлетворена", – заявила адвокат Виталины.

Нашумевший развод пары длился еще с октября 2017 года. На развод подал Джигарханян, заявивший, что не готов простить супругу, которая "причинила ему много боли". Цымбалюк-Романовская тогда не возражала против бракоразводного процесса.

Супруги развелись в конце ноября 2017 года, однако Цымбалюк-Романовская спустя некоторое время обжаловала это решение – мол, не доверяет обвинениям в свой адрес, которые Джигарханян в последнее время высказывал с телеэкрана. В частности, актер жаловался, что остался без квартиры, а жилье ему снимают друзья. Виталина же (опять же через журналистов) опровергала это и утверждала, что Армен не выписан из их квартиры, в которой пара собиралась проживать до скандала, и может вернуться туда в любое время.

Ранее стало известно, что Джигарханян разводится со своей молодой женой.