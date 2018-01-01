Сегодня, 15:09 RSS

"Снова в деле": Алена Шоптенко впервые после родов показала фигуру

Сегодня, 14:25

Хореограф позировала в полный рост.

Алена Шоптенко
Хореограф поделилась первым фото во весь рост после родов instagram.com/alena_shoptenko
Известный хореограф и чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко, которая родила первенца, впервые показала фигуру после родов.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в полный рост в черных леггинсах и темной кофте без макияжа.

"Идеальный выходной - это когда Алексей с АА (Алексей Алексеевич – сын Шоптенко – Ред.) отпустили маму немножко погулять. Я скучала!", - подписала снимок хореограф.

Подписчики отметили, что Шоптенко выглядит потрясающе, и они очень ждали ее возвращения в танцы.

"Какая у вас фигура...идеальная вы!", "Алена, вы отлично выглядите!", "С возвращением! Ждем вас на сцене!", "Урааа! Снова в деле! Восхищаюсь Вами", - расхваливали подписчики.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко показала подтянутую фигуру instagram.com/alena_shoptenko

Ранее Алена Шоптенко пожаловалась на новорожденного сына.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Алена Шоптенко, фигура, сын, хореограф
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности