Снятый в Киеве клип британской певицы возглавил тренды YouTube

Накануне на официальном Youtube-канале британской певицы Джорджа Смит появился клип на песню Let Me Down – совместный трек с хип-хоп исполнителем Stormzy.

Отметим, что видео снимали в Киеве и с первых кадров на экране появляется Октябрьский дворец.

Кроме того, среди столичных локаций отметился еще Андреевский спуск и мост на Трухановом острове.

По сюжету клипа певица получает секретное задание от некоего мужчины, который говорит на украинском языке, а его речь транслируют субтитрами на английском.

На текущий момент видео уже набрало более 200 тысяч просмотров и автоматически оказалось на первом месте в трендах Youtube.

Джорджа Смит — британская вокалистка, о которой все заговорили два года назад после песни "Blue Lights". С тех пор девушка выпустила EP и несколько клипов, стабильно набирающих миллионные цифры просмотров. В 2017 году у нее был сольный выход на проекте-плейлисте Drake "More Life".

На свежем сингле с ней посотрудничал Stormzy, еще один британский герой улиц и чартов. У британских вокалистов есть весьма интересная история: Stormzy два года назад опубликовал у себя в соцсети песню "Blue Lights", тем самым поспособствовав успеху Джорджи Смит. И вот сейчас они записываются вместе.

О самой песне Смит говорила: "Это история о том, как мало ты можешь значить для другого человека. Это больно, но тебя это устраивает. Есть только разочарование, но это лучше, чем ничего". Также певица упомянула, что во время записи представляла себе, будто пишет песню для фильма о Джеймсе Бонде.

