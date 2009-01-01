Собчак о родах: Я рожала естественным образом, но прокляла все на свете

Телеведущая очень рада, что это сделала сама.

Ксения Собчак Instagram

Телеведущая Ксения Собчак никогда не отвечает на вопросы журналистов о сыне.

Единственный способ узнать подробности родов, который остается у поклонников, это следить за Ксенией в социальных сетях, пишет kp.ua.

23 февраля ведущая возвращалась с модного показа в Милане и была в отличном настроении. Она решила выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы побеседовать со своими подписчиками.

Поклонники ведущей начали заваливать ее вопросами, половина из которых была о сыне Платоне. Кто-то поинтересовался, сама ли рожала Ксения, или ей делали кесарево сечение.

И тут 35-летняя журналистка впервые разоткровенничалась.

"Я рожала естественным образом. Но, честно говоря, прокляла все на свете. Как-то очень было тяжело. Такая была легкая беременность и очень тяжёлые роды. Но, я сразу сказала врачам — ребят, если я буду орать, что, мол, давайте мне кесарево, вы мне не делайте. Но, хорошо, что эта боль быстро забывается. И потом, я очень рада, что это сделала сама", — рассказала Ксения.

Она добавила, что читала много литературы на эту тему. Психологи говорят, что дети, которые родились естественным путём, более выносливые и стрессоустойчивые.

"Ребёнок, когда появляется на свет, испытывает не меньшую боль, чем женщина. И вот этот стресс, когда у него сжимается голова, кости во время "прохода" через родовые пути, особенно через узкие кости таза... Для него это тяжелое испытание. И когда он это проходит, то становится более живучим и жизнестойким. Мне кажется, это очень важный момент, ради которого стоит и пострадать, в кои-то веки подумать не о себе", — заключила Ксения.

Напомним, Екатерина Бужинская рассказала о тяжелых родах.