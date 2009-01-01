Собчак открестилась от крестного отца Путина

Но вот детскую дружбу с дочерьми Путина категорически отрицать не стала.
Об этом пишет paparazzi.
Одно из последних было с популярным ныне блогером Юрием Дудем.
Разговор был долгим, а один из вопросов коснулся крестного отца Ксении, которым всегда называли Владимира Путина.
Так вот, Собчак опровергла эту информацию, сказав, что это заблуждение, а её крестным отцом является священник храма, где и происходил обряд.
Но вот детскую дружбу с дочерьми Путина категорически отрицать не стала, припомнив, что дружила с детьми друзей отца и среди них вполне могли быть и дочери нынешнего президента.
Интересно, если Путин не является её крестным, то почему она опровергла эту информацию только сейчас, а не много лет назад?
Напомним, Собчак рассекретила гонорары Брежневой, Меладзе и Баскова.