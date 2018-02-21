"Собираетесь на похорон?": Ким Кардашьян появилась на публике в темном платье с глубоким декольте

Телезвезда поделилась с поклонниками новым фото в Instagram.

Ким Кардашьян порадовала поклонников глубоким декольте kimkardashian/instagram

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на дне рождения известной телеведущей Эллен Дедженерес в темном коричневом платье в пол с глубоким декольте.

На фото, которое звезда выложила на своей странице в Instagram, Ким держит за руку своего мужа Канье Уэста, они оба смотрят себе под ноги.

Такой наряд поклонники звезды не посчитали праздничным и подходящим для мероприятия.

"Собираетесь на похорон?", "Это платье больше подходит для похорон", - писали фанаты.

Другие же отметили очень глубокий вырез Кардашьян.

"Вааау, эти сиськи потрясающие", "Красотка", "Богиня", - восхищались юзеры.

Большинство подписчиков назвали Ким и Канье лучшей парой, и засыпали их комплиментами.

"Вы лучшая пара", "Обаятельные", "Красивая пара", - писали комментаторы.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 21, 2018 в 7:22 PST

Ранее в соцсети высмеяли новое фото Ким Кардашьян.