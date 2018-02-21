"Собираетесь на похорон?": Ким Кардашьян появилась на публике в темном платье с глубоким декольте

Телезвезда поделилась с поклонниками новым фото в Instagram.
На фото, которое звезда выложила на своей странице в Instagram, Ким держит за руку своего мужа Канье Уэста, они оба смотрят себе под ноги.
Такой наряд поклонники звезды не посчитали праздничным и подходящим для мероприятия.
"Собираетесь на похорон?", "Это платье больше подходит для похорон", - писали фанаты.
Другие же отметили очень глубокий вырез Кардашьян.
"Вааау, эти сиськи потрясающие", "Красотка", "Богиня", - восхищались юзеры.
Большинство подписчиков назвали Ким и Канье лучшей парой, и засыпали их комплиментами.
"Вы лучшая пара", "Обаятельные", "Красивая пара", - писали комментаторы.