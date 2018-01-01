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Соблазнительная Даша Астафьева показала сексуальную фигуру в нижнем белье

Сегодня, 05:14

32-летняя певица поделилась откровенным снимком в Instagram.

Астафьева
Даша Астафьева порадовала поклонников пикантным фото da_astafieva/instagram
Певица Даша Астафьева на  пикантном снимке позирует в черном кружевном белье, и демонстрирует свою сексуальную фигуру. Свое лицо  звезда Playboy прикрыла пером.

"Чистый яд для вас", - подписала снимок артистка на своей странице в Instagram.

Меньше чем за сутки снимок набрал больше 19 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники певицы отметили прекрасную фигуру Астафьевой, и засыпали ее комплиментами.

"Божественная красота", "Роскошная фигура ", "Глаз не оторвать) Богиня)", "Так должна выглядеть каждая", - восхищались фигурой артистки фанаты. 

Астафьева
Даша Астафьева порадовала поклонников пикантным фото da_astafieva/instagram

Ранее Даша Астафьева стала блондинкой и показала откровенное декольте.
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Даша Астафьева, нижнее белье, фото
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