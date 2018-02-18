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Соблазнительная певица Рита Ора похвасталась своей фигурой в откровенном комбинезоне

Сегодня, 11:04

Звезда выложила в свой Instagram откровенные снимки.

Рита Ора
Рита Ора поделилась с подписчиками фото с бэкстейджа ritaora/instagram
Известная британская певица Рита Ора поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых исполнительница запечатлена в откровенном боди и короткой лаковой куртке.

27-летняя артистка  сербского происхождения в таком наряде выступила на праздничном концерте, посвященном годовщине независимости Республики Косово. 

Поп-дива перед выходом на сцену сделала несколько фото в провокационном наряде.

В подписи к фото Ора поблагодарила создателей этого шедевра и, конечно, похвасталась своей пятой точкой, на которой идеально сидит костюм.

Подписчики в комментариях востхитились фигурой артистки, и засыпали ее комплиментами: "Красотка", "Вот это фигура!", "Идеальная". 

Ранее Рита Ора устроила пикантную фотосессию на фоне заката.
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Рита Ора, певица, наряд, выступление
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