"Сочный орешек": Вика из "НеАнгелов" в мини-платье станцевала жаркий тверк

Певица взволновала поклонников активными движениями попой.

Певица показала зажигательный танец instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками жарким видео с танцами.

Яркий ролик певица выложила на своей странице в Instagram. На видео Вика в свободном мини-платье активно двигает ягодицами под песню на фоне футбольного поля.

"Не все одержимы мечтами о пластической хирургии, липосакции и сумочках от Louis Vuitton", - подписала ролик Смеюха.

Поклонники не ожидали от певицы такого видео, однако расхвалили ее формы и движения.

"Какие движения, грация охх", "Какое тело у тебя красивое, Вика!", "Тверкнула немножко", "Не оторвать глаз", "Сочный орешек", - расхваливали танец поклонники.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее Вика из "НеАнгелов" похвасталась соблазнительной фигурой на видео.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram