София Ротару кардинально сменила прическу

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах кумиру.

София Ротару Instagram

Несмотря на то, что София Ротару не выглядит на свой возраст и не прекращает восхищать поклонников своим прекрасным внешним видом, сам стиль певица не меняла давно.

Об этом пишет kp.ru.

Исполнительница "Хуторянки" долгое время придерживалась одной имиджевой линии и в одежде, и в прическе. Поэтому когда звезда появилась на концерте в "Крокус Сити Холл" в другом образе, с отрезанной челкой и обновленной прической, поклонники сильно удивились. Казалось бы, такие незначительные изменения, а так сильно повлияли на внешность певицы. Она стала выглядеть лет на десять моложе.

Instagram

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах кумиру. "Женщина сумевшая сохранить лицо на протяжении всей карьеры", "Вы просто прелесть", "И все же эта Женщина шикарна", "Просто в шоке! Какая же красивая", "Моя любимая певица, всегда оставайтесь такой же прекрасной", — написали фанаты.

Напомним, в Сети раскритиковали новую прическу Галкина.