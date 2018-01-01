Солист группы "Иванушки international" попал в больницу – СМИ

Из-за вредных привычек у артиста обострилась язва и начался бронхит.

Андрей Григорьев-Апполонов не может избавиться от вредных привычек Фото: Instagram/Андрей Григорьев-Апполонов

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Андрея Григорьева-Апполонова случился бронхит из-за курения и обострение язвы. Медики подтвердили, что причиной заболеваний стало чрезмерное курение и злоупотребление алкоголем.

"Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал", - объяснил певец причину своих поступков.

Григорьев-Апполонов позже сообщил, что его состояние стабилизировалось, и он уже выписан из больницы домой.

Напомним, в 2017 году Андрей потерял друга и коллегу по группе Олега Яковлева. Экс-иванушка умер 29 июня. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония. Вскоре после этого умерла сестра Григорьева-Апполонова Юлия. 51-летняя женщина скончалась в собственном доме в Сочи в результате приступа астмы.

Напомним, ранее была госпитализирована известная певица времен СССР Эдита Пьеха. У нее был диагностирован бронхит.