Солист группы "Песняры" попал в ДТП в Беларуси

В результате столкновения животное погибло, а исполнитель получил травмы.
Об этом сообщает TUT.BY.
По данным представителей музыканта, в ночь с 28 на 29 октября на дорогу на границе между Гомельской и Могилевской областями навстречу автомобилю, в котором ехал Еронин внезапно выбежал лось.
В результате столкновения животное погибло, а исполнитель получил травмы: разрыв сетчатки глаза и повреждение перегородки носа.
Музыкант был доставлен в одну из больниц в Минске, где ему сделали операцию. Сейчас он находится дома после выписки.
Напомним, известный российский артист попал в ДТП в центре Москвы.