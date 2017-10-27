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Солист группы "Песняры" попал в ДТП в Беларуси

Сегодня, 15:40

В результате столкновения животное погибло, а исполнитель получил травмы.

Песняры
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Солист группы "Песняры" Андрей Еронин попал в ДТП в Беларуси.

Об этом сообщает TUT.BY.

По данным представителей музыканта, в ночь с 28 на 29 октября на дорогу на границе между Гомельской и Могилевской областями навстречу автомобилю, в котором ехал Еронин внезапно выбежал лось.

В результате столкновения животное погибло, а исполнитель получил травмы: разрыв сетчатки глаза и повреждение перегородки носа.

Песняры
Андрей Еронин tut.by

Музыкант был доставлен в одну из больниц в Минске, где ему сделали операцию. Сейчас он находится дома после выписки.

 

Напомним, известный российский артист попал в ДТП в центре Москвы.

Теги:  
Песняры, звездное ДТП, Андрей Еронин
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