"Солнечная красотка". Вера Брежнева показала жизнерадостные снимки из Италии

Фото певицы в соцсети собрали много лайков.

Вера Брежнева в Италии позировала в сарафане instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть жизнерадостные фотографии, на которых она запечатлена в сарафане.

Снимки были сделаны в итальянском городе Флоренция, они собрали более 150 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "…солнечная красотка", — написал antoxin11.

"Красивая, стройная девушка с корзинкой)))", — отметил bezotosnyileon. "Всегда отлично выглядите", — считает mariiagor.

Вера Брежнева в Италии позировала в сарафане Скриншот с instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.

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