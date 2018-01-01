Сегодня, 10:54 RSS

"Солнечная красотка". Вера Брежнева показала жизнерадостные снимки из Италии

Сегодня, 09:12

Фото певицы в соцсети собрали много лайков.

Брежнева
Вера Брежнева в Италии позировала в сарафане instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть жизнерадостные фотографии, на которых она запечатлена в сарафане.

Снимки были сделаны в итальянском городе Флоренция, они собрали более 150 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "…солнечная красотка", — написал antoxin11.

"Красивая, стройная девушка с корзинкой)))", — отметил bezotosnyileon. "Всегда отлично выглядите", — считает mariiagor.

555
Вера Брежнева в Италии позировала в сарафане Скриншот с instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Вера Брежнева, Италия, Флоренция
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности