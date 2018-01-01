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"Солнечный поцелуй". Глюкоза похвасталась яркими фото

Сегодня, 07:58
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1 / 3 Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала на фоне неба (instagram.com/chistyakova_ionova)

Снимки российской певицы в соцсети собрали более 50 тысяч лайков.

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть яркие фотографии — на них она запечатлена с распущенными волосами на фоне неба.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день они собрали более 52 тысяч лайков.

"Sunny kiss (солнечный поцелуй — Ред.)", — подписала снимки исполнительница.

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Ряд интернет-пользователей похвалили соблазнительный снимок, посмотреть его можно здесь.

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Теги:  
Глюкоза, Наталья Чистякова-Ионова
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