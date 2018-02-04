Сошел с ума: украинский певец удивил соцсети

Виталий Козловский выставил смешные фото и видео в Instagram.

Украинский исполнитель Виталий Козловский, который ранее показал, как сбривает свою бороду, снова поменял внешность.

На видео певец с белыми густыми бровями, светлой бородой и в парике исполнил свою песню "Сияние".

"Сходил-сходил и таки сошёл... с ума. Наконец-то", - подписал видео Козловский.

Поклонники певца решили, что он похож на Олега Винника.

"Это Олег Винник в 70 лет?", "Винник в запое", "Виталий Олeгович Винник".

Другим показалось, что Козловский пародирует Олега Скрипку.

"Олег Скрипка на морозе", "Мне этот образ напомнил Олега Скрипку".

A post shared by ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) on Feb 4, 2018 at 6:26am PST

Напомним, в Таиланде Виталий Козловский прогулялся по "секс-улице".