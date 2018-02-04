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Сошел с ума: украинский певец удивил соцсети

Вчера, 15:04
vkozlovskiy/instagram < >
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1 / 2 (vkozlovskiy/instagram)

Виталий Козловский выставил смешные фото и видео в Instagram.

Украинский исполнитель Виталий Козловский, который ранее показал, как сбривает свою бороду, снова поменял внешность.

На видео певец с белыми густыми бровями, светлой бородой и в парике исполнил свою песню "Сияние".

"Сходил-сходил и таки сошёл... с ума. Наконец-то", - подписал видео Козловский.

Поклонники певца решили, что он похож на Олега Винника.

"Это Олег Винник в 70 лет?", "Винник в запое", "Виталий Олeгович Винник".

Другим показалось, что Козловский пародирует Олега Скрипку.

"Олег Скрипка на морозе", "Мне этот образ напомнил Олега Скрипку".

Напомним, в Таиланде Виталий Козловский прогулялся по "секс-улице"
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