"Сотрудница монастыря". Анастасия Волочкова показала давнюю подругу, фото

Балерина отметила, что любит дружить с хорошими людьми.

Анастасия Волочкова опубликовала новое фото https://instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена со своей давней подругой — Верой.

Женщина работает в московском Покровском монастыре, говорится на странице артистки в Instagram.

"С этой доброй женщиной Верой мы дружим уже много лет… Она также является поклонницей моего творчества…. У нее очень светлая и открытая душа, доброе сердце и невероятный в ней позитив!.. Люблю я дружить с хорошими людьми", — подписала снимок балерина.

Анастасия Волочкова опубликовала новое фото https://instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала на странице в соцсети старый снимок, на котором она позирует со своим любимым педагогом — артисткой балета Инной Зубковской. Посмотреть фото можно здесь.