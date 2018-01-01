"Сотрудница монастыря". Анастасия Волочкова показала давнюю подругу, фото

Балерина отметила, что любит дружить с хорошими людьми.
Женщина работает в московском Покровском монастыре, говорится на странице артистки в Instagram.
"С этой доброй женщиной Верой мы дружим уже много лет… Она также является поклонницей моего творчества…. У нее очень светлая и открытая душа, доброе сердце и невероятный в ней позитив!.. Люблю я дружить с хорошими людьми", — подписала снимок балерина.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала на странице в соцсети старый снимок, на котором она позирует со своим любимым педагогом — артисткой балета Инной Зубковской. Посмотреть фото можно здесь.