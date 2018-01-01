Совершенно "Секретные материалы". Звезда культового сериала полностью разделась: фото

Снимком актриса поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram.
49-летняя актриса полностью разделась и приняла участие в кампании организации PETA, которая ведет борьбу за права животных.
Одним из снимков Андерсон поделилась со своими подписчиками в Instagram.
На черно-белой фотографии актриса позирует полностью обнаженной, прикрываю грудь и другие интимные места руками. Образ Андерсон дополнили развеселые "кошачьи" ушки.
"Я лучше буду ходить голой, чем буду носить мех", - такая надпись нанесена на снимок с актрисой.
Напомним, ранее полностью обнажилась другая известная и заслуженная актриса – 43-летняя Пенелопа Крус.