Совершенно "Секретные материалы". Звезда культового сериала полностью разделась: фото

Снимком актриса поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Джиллиан Андерсон LiveJournal

Известная голливудская актриса, прославившаяся по роли агента Даны Скалли в культовом сериале Криса Картера "X-Files" (Секретные материалы), Джиллиан Андерсон поучаствовала в эротических съемках

49-летняя актриса полностью разделась и приняла участие в кампании организации PETA, которая ведет борьбу за права животных.

Одним из снимков Андерсон поделилась со своими подписчиками в Instagram.

На черно-белой фотографии актриса позирует полностью обнаженной, прикрываю грудь и другие интимные места руками. Образ Андерсон дополнили развеселые "кошачьи" ушки.

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"Я лучше буду ходить голой, чем буду носить мех", - такая надпись нанесена на снимок с актрисой.

Напомним, ранее полностью обнажилась другая известная и заслуженная актриса – 43-летняя Пенелопа Крус.