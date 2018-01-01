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"Совсем исхудала": Матильда Шнурова обеспокоила поклонников излишней худобой после развода

Сегодня, 16:08

Фанаты отметили, что Матильда стала выглядеть более хрупкой.

Матильда Шнурова, жена Шнурова
Матильда Шнурова отдыхает в Питере instagram.com/mshnurova
Экс-супруга Сергея Шнурова, 31-летняя Матильда, показала поклонникам, как проводит время в Санкт-Петербурге.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позировала в легком летнем платье, подчеркивающем талию. 

Пользователи соцсетей отметили, что Матильда, которая всегда могла похвастаться прекрасной фигурой, за последнее время постройнела еще сильнее.

"Худенькая такая!", "Тростинка", "Похудела совсем", "Какая вы тоненькая и хрупкая. Смотрится нереально", "Совсем исхудала", - обеспокоились поклонники.

Матильда Шнурова
Фанаты считают, что Матильда похудела после развода instagram.com/mshnurova

Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.

Ранее Сергей Шнуров рассказал, кто стал инициатором развода.

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Теги:  
ергей Шнуров, развод, Матильда Шнурова
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