"Сознательное нарушение границы Украины". Юрий Стоянов пополнил чистилище "Миротворца"

Российский актер попал в базу организации вчера днем.

Юрий Стоянов пошел на “сознательное нарушение государственной границы Украины”, утверждают в “Миротворце” Скриншот видео с youtube.com

Российский актер театра и кино, телеведущий Юрий Стоянов попал в "чистилище" организации "Миротворец"

Артиста занесли в базу вчера днем, 7 февраля, говорится на ее сайте.

По данным организации, Стоянов пошел на "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

"Участие в съемках фильмов "Неуловимые" (рабочее название), реж. Виноградов Владимир, 2017 г. на территории аннексированного Крыма", — отметили в "Миротворце".

Юрий Стоянов пошел на “сознательное нарушение государственной границы Украины”, утверждают в “Миротворце” Скриншот с сайта myrotvorets.cente

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" попали сразу семеро российских музыкантов, работающих в жанре "бардовская песня" — "чистилище" пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова, Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.