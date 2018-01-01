"Спалились": фанаты нашли подтверждение тому, что Потап и Настя живут вместе

Поклонники уверены, что артистов связывает не только сцена.

Поклонники Потапа и Насти Каменских уверены, что артисты живут вместе.

Своими догадками они поделились в комментариях на странице в Instagram телеведущей Катяи Осадчей. Она выложила фото, на котором ее супруг Юрий горбунов стоит с коляской, а Потап выгуливает собаку.

"Идеальный семейный день", - подписала фото Осадчая.

Потап является крестным папой сына Осадчей и Горбунова Ивана.

В комментариях к снимку фанаты отметили, что собака принадлежит Каменских, и Потап не просто так с ней гуляет.

"Собачка Насти, спалились", "Это Насти собачка", "Я думаю, что они уже давно живут вместе с Настей", "Так Мими собачка Насти, почему это Потап с ней гуляет?!", "А Мими -это ж собачка Насти. Хм...Потап выгуливает собачку ... интересно", "Потап давно живет с Настей у них общий дом. Все кто в тусе знают об этом", - писали фанаты.

Другие же не стали приписывать Потапу и Насте роман, и уверяют, что артист по дружеской просьбе выгуливает собаку.

"Он что просто не может погулять с её собакой, они друзья!", "Госпади, ну гуляет он с Настиной собакой и что? Они друзья!", "Настя просто может быть где-то на работе, или занята", - уверяли юзеры.

Ранее Потап заинтриговал фанатов интересной идеей.