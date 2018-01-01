"Спасатель Малибу": Вика из "НеАнгелов" выложила фото в соблазнительном купальнике

Артистку поймали, когда она делала селфи.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Смеюха позирует на коленях и делает селфи на свой телефон.
"Весну встречаю в открытом море. Когда такая красота, тут без селфи не обойтись", - подписала фото звезда.
Поклонникам такой образ Вики напомнил "спасателей Малибу", другие же отметили потрясающую фигуру артистки.
"Ваааау! Спасатель Малибу", "Фигура потрясающая, умничка", "Викуся,бомбааа!!", "Это глянец, детка. Фотка-огоооннньььь", - писали юзеры.
Ранее Вика из "НеАнгелов" выложила пикантное фото с украинским ведущим.