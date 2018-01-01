"Спасибо, что не Леонтьев": Маша Ефросинина рассказала, с кем ее сравнивают фанаты

Ведущая поделилась фото в стильном белом костюме.

Маша Ефросинина рассказала, с какими звездами ее сравнивают подписчики instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась, с какими звездами ее сравнивают подписчики.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в белом брючном костюме и черных солнцезащитных очках. На этих снимках Ефросинина напомнила подписчикам Настю Каменских, Светлану Лободу и даже Майкла Джексона.

"Читая комментарии под предыдущим постом, можно легко определить, сколько разных поколений среди моих подписчиков. Значит, я "вылитая": Каменских, Дуа Липа, Лобода, Кира Найтли, Надя Мейхер, Сандра Буллок, Жюльет Бинош, Майкл Джексон, и даже ....Ирина Панаровская... Спасибо, в общем, что не Валерий Леонтьев....", - подписала фото ведущая.

Поклонники объяснили это тем, что на последних снимках ведущая предстала в нестандартном образе, и он ей очень к лицу.

"Просто не похожа на себя", "Вам все образы к лицу! Я вас обожаю!", "Не узнать!", "Маша, вы неповторимы!", - писали юзеры.

Ефросинина позировала в белом костюме instagram.com/mashaefrosinina

На этом фото ведущую стали сравнивать со знаменитостями instagram.com/mashaefrosinina

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