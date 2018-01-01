"Спасибо, я кончил". В Сети высмеяли песню Малинина, посвященную ЧМ-2018 в России: видео

За основу новоявленного "хита" была взята песня "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan".
Отметим, что за основу была взята песня "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan". При этом новоявленный хит Малинин записал вместе со своей дочерью Устиньей.
При этом пользователи Сети не оценили "шедевр" Малинина и раскритиковали саму песню и клип.
"Стыдобища. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80е закончились ещё в прошлом веке", — отметила Larisa Ilicheva.
"Еще одна причина, ненавидеть футбол...", — пишет Roman Slivnitsyn.
"Ну - какой футбол, такая и песня. Уо-хо-хо-хо-хо!", — иронизирует Любовь Толстихина.
"Малинина как вроде с того света вытащили для этого ролика", — ерничает Артем Коваленко.
"Полный капец! Джек Воробей вприсядку в паре с барышней с окружной", — откровенно издевается Екатерина Бордюг.
"Диагноз ясен, мелодию спи...ли , футболисты кривоногие , деньги потрачены впустую", — подметил Вячеслав Алешин.
"Спасибо, я кончил", — добавил Геша Бадаев.
Напомним, ранее Верховная Рада не проголосовала за запрет показа ЧМ-2018 в Украине.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram