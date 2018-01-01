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"Спасибо, я кончил". В Сети высмеяли песню Малинина, посвященную ЧМ-2018 в России: видео

Сегодня, 21:57

За основу новоявленного "хита" была взята песня "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan".

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В Сети высмеяли песню Малинина Facebook.com
Накануне ЧМ по футболу в РФ популярный ранее российский певец Александр Малинин записал неоднозначную песню, посвященную предстоящему мундиалю.

Отметим, что за основу была взята песня "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan". При этом новоявленный хит Малинин записал вместе со своей дочерью Устиньей.

При этом пользователи Сети не оценили "шедевр" Малинина и раскритиковали саму песню и клип.

"Стыдобища. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80е закончились ещё в прошлом веке", — отметила Larisa Ilicheva.

"Еще одна причина, ненавидеть футбол...", — пишет Roman Slivnitsyn.

"Ну - какой футбол, такая и песня. Уо-хо-хо-хо-хо!", — иронизирует Любовь Толстихина.

"Малинина как вроде с того света вытащили для этого ролика", — ерничает Артем Коваленко.

"Полный капец! Джек Воробей вприсядку в паре с барышней с окружной", — откровенно издевается Екатерина Бордюг.

"Диагноз ясен, мелодию спи...ли , футболисты кривоногие , деньги потрачены впустую", — подметил Вячеслав Алешин.

"Спасибо, я кончил", — добавил Геша Бадаев.

Напомним, ранее Верховная Рада не проголосовала за запрет показа ЧМ-2018 в Украине.

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Теги:  
Александр Малинин, песня, чемпионат мира
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