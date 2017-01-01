Спилберг рассказал, когда снимет пятый фильм об Индиане Джонсе

Кто помимо Харрисона Форда снимется в новом фильме, пока не сообщается.

Спилберг снимет пятый фильм об Индиане Джонсе Скриншот видео с youtube.com

Знаменитый американский режиссер Стивен Спилберг подтвердил, что его следующим проектом станет пятый фильм о приключениях Индианы Джонса

Производство картины начнется в 2019 году, выход очередной части фильма запланирован на 10 июля 2020 года, сообщает британское издание Independent.

По данным издания, Спилберг отложил работу над мюзиклом "Вестсайдская история". Перед ним он намерен снять пятый фильм об известном путешественнике Джонсе.

Исполнительным продюсером фильма станет создатель "Звездных войн" Джордж Лукас, композитором — оскароносный Джон Уильямс.

Кто помимо Харрисона Форда снимется в новом фильме, пока не сообщается.

В 1981 году на экраны вышла первая часть франшизы — "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега" с Харрисоном Фордом в главной роли.

Напомним, ранее Харрисон Форд получил награду за неоценимый вклад в производство кино.