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Спирс танцевала на концерте с обнаженной грудью: фото 18+

Вчера, 23:37

Намеренно или нет исполнительница не поправляла соскочившее белье – неизвестно.

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Спирс любит эпатаж Фото: Daily Mail
У популярной американской певицы Бритни Спирс во время концерта в Оксон Хилл, штат Мэриленд, в очередной раз произошел пикантный конфуз.

Как сообщает издание Daily Mail, на сцене во время исполнения песни "Do Somethin" у Спирс соскочила верхняя часть концертного костюма.

В результате конфуза у певицы оказалась обнажена левая грудь. До конца композиции знаменитость танцевала, не поправляя бюстгальтер. Не заметила она инцидент с грудью или специально решила устроить провокацию – остается загадкой.

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Фото: Daily Mail

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Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Спирс поделилась с подписчиками фрагментом семейного отдыха с сыном Престоном в Майами.

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Теги:  
Бритни Спирс, грудь, концерт
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