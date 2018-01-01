"Сразу видно – по любви сделан". Поклонники спорят, на кого похож сын Королевой и Тарзана: фото

Фотографию взрослого Архипа показал знаменитый отец.

Поклонники решают, на кого похож сын звездной пары Фото: Instagram/Сергей Глушко

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко , более известный под псевдонимом Тарзан, с гордостью показал подписчикам совместную фотографию с возмужавшим наследником.

16-летний Архип поразил пользователей Instagram, которые тут же начали спорить: кого из родителей больше напоминает юноша.

На снимке Тарзан стоит рядом с сыном, фанаты могут рассмотреть их лица крупным планом. Общего между отцом и сыном можно увидеть довольно много, однако некоторые подписчики считают, что у Архипа можно найти и черты мамы.

"Название ксерокса подскажите! Красавчики! Одно лицо!", "Копия папа", "Двое из ларца, одинаковы с лица!", "Похож, но больше похож на Наташу", "Глазки у сына мамины!" — пишут в комментариях поклонники пары. При этом нашлись и те, кто разглядел в Архипе черты обоих родителей: "Вот это смесь получилась", "Верх лица папин, низ лица мамин, красавец", "Сразу видно- сына по любви сделан", - эмоционально написали комментаторы.

Фото: Instagram/Сергей Глушко

Напомним, Королева поделилась видео репетиции со своим сыном Архипом. Парень во время бенефиса певицы в Кремле заменит в одном из номеров своего отца Тарзана.

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