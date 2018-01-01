"Срочно к наркологу": фанаты заподозрили опухшую Волочкову в алкоголизме

Балерина поделилась фото, как предположили поклонники, после бурной ночи.

Фанаты считают, что балерине пора лечиться от алкоголизма instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова встревожила фанатов своим внешним видом. Поклонники проанализировали последние снимки балерины, и пришли к выводу, что она чрезмерно пьет, и поэтому ей пора начать лечиться от алкоголизма.

На своей странице в Instagram балерина поделилась фото, на котором она позирует возле дома с завтраком, выложенным на тарелке. Однако хейтеры разглядели на снимке опухшее лицо балерины, и раскритиковали ее ноги.Особенно внимательные заметили пачку сигарет на столике.

На этом фото фанатам не понравился опухший вид балерины instagram.com/volochkova_art

Кроме того, под другим снимком, рассмотрев на фото красноту на лице балерины, фанаты обвинили ее в алкоголизме.

"Настенька, срочно к наркологу, лечиться от алкоголизма", "Как алкашка выглядит", "В наших трущобах все местные алкаши с такими же точно харями", "Она сплошное недоразумение в вечном алкомаразме", "Мордень пьяная", – возмущались критики.

А это фото раскритиковали за красный цвет лица Волочковой instagram.com/volochkova_art

Из-за таких "нападок" от юзеров, балерине пришлось закрыть комментарии под всеми фото, и только под старыми снимками подписчики имеют возможность выразить недовольство внешним видом или поведением артистки.

Ранее фанаты разнесли Волочкову за жутко неопрятный вид.

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