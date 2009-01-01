США не открывают визу Диме Монатику

Организаторы тура заявили, что все билеты остаются действительными.

Monatik Viva.ua

Украинский певецне сможет вовремя отправиться в тур по США.

Об этом сообщается на сайте для мигрантов bomond.com.

Дело в том, что иммиграционная служба отказала его команде в выдаче рабочих виз.

"По независящим от нас обстоятельствам мы вынуждены перенести тур Monatik на более поздние даты в феврале-марте, о которых будет объявлено в скором времени. Иммиграционная служба США не удовлетворила нашу петицию, и группа не может получить рабочие визы в США вовремя. Мы приносим свои извинения за вызванные неудобства", — говорится в сообщении.

Организаторы тура заявили, что все билеты остаются действительными, но желающие могут их вернуть с возвратом полной стоимости и пообещали сделать все возможное, "чтобы Monatik выступил на концертных площадках США и Канады в Феврале-Марте, 2018".

Напомним, Monatik снял клип в стиле "грязных танцев".