Сегодня, 12:55 RSS

Стал известен пол ребенка Серены Уильямс

Сегодня, 05:50

Алексис признается, что гордится своей супругой и старается поддерживать ее во всем.

Instagram Серена Уильямс
Серена Уильямс Instagram Серена Уильямс
Совсем скоро прославленная теннисистка Серена Уильямс родит супругу Алексису Оганяну ребенка.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Но до сих пор пара не сообщила поклонникам, кого же они ожидают. Серена хочет, чтобы для них с мужем это было сюрпризом, поэтому отказалась даже от определения пола малыша во время УЗИ.

"Готовимся к сюрпризу. Впрочем, скажу так: мы догадываемся. Серена выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису во время беременности, поэтому ей кажется, что у нас будет девочка, потому что только женщина может быть такой сильной, чтобы пройти через то, что она прошла", — сообщил мужчина.

Алексис признается, что гордится своей супругой и старается поддерживать ее во всем.

Напомним, беременная Серена Уильямс полностью обнажилась.

Теги:  
Серена Уильямс, беременность, пол ребенка
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...