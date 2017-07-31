Стал известен пол ребенка Серены Уильямс

Алексис признается, что гордится своей супругой и старается поддерживать ее во всем.
Об этом пишет paparazzi.ru.
Но до сих пор пара не сообщила поклонникам, кого же они ожидают. Серена хочет, чтобы для них с мужем это было сюрпризом, поэтому отказалась даже от определения пола малыша во время УЗИ.
"Готовимся к сюрпризу. Впрочем, скажу так: мы догадываемся. Серена выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису во время беременности, поэтому ей кажется, что у нас будет девочка, потому что только женщина может быть такой сильной, чтобы пройти через то, что она прошла", — сообщил мужчина.
Алексис признается, что гордится своей супругой и старается поддерживать ее во всем.