Стал известен пол ребенка Серены Уильямс

Алексис признается, что гордится своей супругой и старается поддерживать ее во всем.

Серена Уильямс Instagram Серена Уильямс

Совсем скоро прославленная теннисистка Серена Уильямс родит супругу Алексису Оганяну ребенка.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Но до сих пор пара не сообщила поклонникам, кого же они ожидают. Серена хочет, чтобы для них с мужем это было сюрпризом, поэтому отказалась даже от определения пола малыша во время УЗИ.

"Готовимся к сюрпризу. Впрочем, скажу так: мы догадываемся. Серена выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису во время беременности, поэтому ей кажется, что у нас будет девочка, потому что только женщина может быть такой сильной, чтобы пройти через то, что она прошла", — сообщил мужчина.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)Июл 31 2017 в 9:12 PDT

Алексис признается, что гордится своей супругой и старается поддерживать ее во всем.

Напомним, беременная Серена Уильямс полностью обнажилась.