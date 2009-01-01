Стал известен полный судейский состав проекта "Танці з зірками"

Популярный певец и уличный танцор Monatik в судейской тройке исполнит роль эксперта в танцах стиля "street style".

Телеканал выпустил промо-ролик, в котором раскрыл полный судейский состав проекта.

Так, оценивать зажигательные танцы участников будут любимец публики и тренер "Голосу. Діти-4" Monatik, всемирно известная балерина Екатерина Кухар и профессиональный хореограф Влад Яма.

Популярный певец и уличный танцор Monatik в судейской тройке исполнит роль эксперта в танцах стиля "street style", прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар — международного преподавателя танца, а известный танцовщик Влад Яма — профессионального хореографа и эксперта в бальных танцах.

Тайна #танціззіркамиchallenge, которая несколько месяцев держала в напряжении всю Украину, раскрыта: в новом сезоне легендарного проекта профессиональный хореограф Влад Яма присоединится к судьям "Танців з зірками", а Наталья Могилевская снова попробует свои силы на главной сцене страны в качестве участницы. Кто из танцоров проекта составит пару Наталье Могилевской, какая звезда будет танцевать с Аленой Шоптенко, а также кто из артистов украинского шоу-бизнеса станет десятым участником проекта, зрители узнают в ближайшее время.

Отметим, что каждый желающий сможет своими глазами увидеть магический мир танца и почувствовать атмосферу самого грандиозного развлекательного проекта страны.

Новый сезон легендарного проекта "Танці з зірками" будет поражать зрителей современными танцами и неповторимыми постановками, яркими костюмами и новыми непревзойденными декорациями.

Смотрите премьеру обновленных "Танців з зірками" 27 августа в 21.00 на телеканале "1+1".

Напомним, Влад Яма передал "танціззіркамиchallenge" Дмитрию Комарову.