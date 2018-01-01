Стали известны подробности госпитализации звезды "Сватов" Федора Добронравова

Коллеги актера распознали инсульт и вызвали скорую помощь.

Федор Добронравов играл с симптомами инсульта akter1

Госпитализированный недавно российский актер Федор Добронравов играл на сцене театра уже с симптомами инсульта.

Первой заподозрила неладное коллега Добронравова Татьяна Васильева. Она заметила, что одна рука артиста повисла как плеть и не шевелится, сообщает EG.ru.

"Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне этого ни стоило!" — заявил он в перерыве.

После спектакля в гримерке к Добронравову обратился сын Васильевой, который попросил актера улыбнуться и у того буквально перекосило лицо: половина рта осталась неподвижна. Актеры распознали инсульт и вызвали скорую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что актер Федор Добронравов перенес инсульт.