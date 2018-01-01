Стали известны самые неудачливые знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Дева, могут упустить удачу.

Три знака Зодиака являются самыми неудачливыми http://golbis.com

Из 12 знаков Зодиака три — водный, земной и огненный — Рак, Дева и Стрелец соответственно, являются самыми неудачливыми.

Люди, родившиеся под этими знаками, могут страдать от того, что обстоятельства все время складываются не лучшим для них образом, пишет "Обозреватель".

Раки оберегают себя от возможных форс-мажоров, часто просто закрываются от большого везения, ставят преграду перед новыми горизонтами, а потом сваливают все на то, что удача не на их стороне.

Девы могут упустить везение, оказаться не слишком проворными и быстрыми. Представителям этого знака тяжело достичь высот из-за собственного страха, если они смогут его преодолеть — жизнь в корне поменяет свое течение.

Читайте также: Три негативных периода июля 2018: астролог рассказал, чего опасаться и как избежать беды

Стрельцы не самые удачливые люди, поскольку часто слишком тревожны и чрезмерно зациклены на своих проблемах. Родившиеся под этим знаком люди готовы переться напролом, не замечая никаких преград, но, к сожалению, такая тактика не всегда эффективна. Иногда могут сталкиваться с трудностями, которые нужно упорно преодолевать, но не желают этого делать из-за излишнего упрямства.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram