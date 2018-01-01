"Сталин — палач. Как и Ленин": Борис Гребенщиков резко высказался против советских вождей

Музыкант считает, что их останки нужно убрать с Красной площади.

Музыкант назвал Ленина и Сталина палачами Фото: ТАСС

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами. Он считает преступлением тот факт, что останки Иосифа Сталина и Владимира Ленина находятся на Красной площади.

"Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление. Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных. Они верят: это время придет", - заявил Гребенщиков в интервью ТАСС в ответ на вопрос о причинах популярности Сталина в России.

Музыкант отметил, что считает политику "мусором и шелухой", и он перестал ходить на выборы.

"Надо трезво смотреть на мир. Политика — мусор, шелуха. И на выборы я никогда не ходил. Ни на президентские, ни на парламентские. Из кого мне там выбирать?", - спросил Гребенщиков.

Ранее Борис Гребенщиков перенес концерты из-за проблем со здоровьем.