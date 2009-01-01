Стало известно, где проводит медовый месяц Пиппа Миддлтон

Минимальная стоимость виллы на острове начинается от трех тысяч долларов, максимальная доходит до 10 тысяч долларов.

Reuters

сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа и ее избранник, миллиардер Джеймс Мэттьюз решили провести на фешенебельном курорте на полинезийском острове Тетиароа в южной части Тихого океана.

Об этом пишет Сплетник.

Этот остров — колониальные владения Франции. Вилла, на которой остановились молодожены, и весь остров целиком принадлежали американскому легендарному актеру Марлону Брандо.

К услугам пары: пятизвездочная вилла, собственный пляж с белоснежным песком, спа-центр, два-ресторана и шеф-повар с двумя (из трех максимально возможных) звездами Мишлен. Естественно, что за такую роскошь и платить тоже нужно роскошно: минимальная стоимость виллы на острове начинается от трех тысяч долларов, максимальная доходит до 10 тысяч долларов.

Официальных (и неофициальных) фото с медового месяца, к сожалению, пока нет. Но есть Instagram, где всего по нескольким хештегам можно найти снимки поистине сказочного острова, на котором проводят свой медовый месяц Пиппа и Джеймс.

Напомним, Джамала с молодым мужем провели медовый месяц в Европе.