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Стало известно, как Ани Лорак с мужем отметили день рождения дочки

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Дочери певицы и бизнесмена исполнилось семь лет.

Лорак,муж,дочь
Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу и друзьями отпраздновала день рождения дочери Софии instagram.com/anilorak
В субботу, 9 июня, дочери украинской певицы Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруга — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — Софии исполнилось семь лет.

Семья отпраздновала день рождения в Греции, свидетельствуют фото, опубликованные исполнительницей в Instagram.

Пара пригласила на мероприятие друзей, они покатались на яхте и вместе разрезали торт.

Лорак,муж,дочь
Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу и друзьями отпраздновала день рождения дочери Софии instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу 15 августа 2009 года, пара расписалась в центральном ЗАГСе Киева, а после этого отпраздновала свадьбу с размахом в Турции. В июне 2011 года у них родилась дочь София.

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Теги:  
Ани Лорак, дочь, муж, Мурат Налчаджиоглу, София, день рождения
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