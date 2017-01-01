Герцогиня Кейт Миддлтон будет рожать под гипнозом

К слову, произвести на свет ребенка герцогиня собирается в том же госпитале, в котором некогда родился ее супруг, принц Уильям.
Как сообщает британское издание The Times со ссылкой на собственные источники, медперсонал в частном госпитале Святой Марии в городе Паддингтон, где герцогиня будет рожать, пройдут через специальную подготовку.
К слову, техника родов под гипнозом в последнее время стала популярной среди знаменитостей. В свое время ее использовала бразильская супермодель Жизель Бюндхен.
Кроме того, по информации британских журналистов, в этом же госпитале в свое время появился на свет и сам принц Уильям в 1982 году, а два года спустя − его младший брат, принц Гарри.
Роды герцогини медики запланировали на апрель этого года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что герцогиня Кейт запрещает своим старшим детям, Джорджу и Шарлотте, играть в компьютерные игры.