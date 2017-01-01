Герцогиня Кейт Миддлтон будет рожать под гипнозом

К слову, произвести на свет ребенка герцогиня собирается в том же госпитале, в котором некогда родился ее супруг, принц Уильям.

Принц Уильямм и герцогиня Кейт Миддлтон REUTERS

Ради облегчения боли во время родов супруги британского принца Уильяма, герцогини Кейт Миддлтон будет использоваться гипноз.

Как сообщает британское издание The Times со ссылкой на собственные источники, медперсонал в частном госпитале Святой Марии в городе Паддингтон, где герцогиня будет рожать, пройдут через специальную подготовку.

К слову, техника родов под гипнозом в последнее время стала популярной среди знаменитостей. В свое время ее использовала бразильская супермодель Жизель Бюндхен.

Кроме того, по информации британских журналистов, в этом же госпитале в свое время появился на свет и сам принц Уильям в 1982 году, а два года спустя − его младший брат, принц Гарри.

Роды герцогини медики запланировали на апрель этого года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что герцогиня Кейт запрещает своим старшим детям, Джорджу и Шарлотте, играть в компьютерные игры.