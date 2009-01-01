Стало известно, как Тину Кароль с днем рождения поздравляли, опубликовано видео

С тех пор, как не стало ее супруга, "свой день" артистка не празднует.

Тина Кароль УНИАН

Об этом пишет kp.ua.

С тех пор, как не стало супруга Тины, Евгения Огира, "свой день" артистка, недавно получившая звание "народной", не празднует.

"Помню, как мы весело праздновали вместе, теперь в этот день у меня глубокая ностальгия" — говорит Тина. С утра пораньше певица съездили в Ильинскую церковь, а затем присоединилась к съемочному процессу на студии на ВДНХ, где ее ждали с именинными обнимашками и пригоршнями поздравлений коллеги по креслам — Потап, Джамала и Сергей Бабкин.

В один момент раздалась команда звукорежиссера: "Пожалуйста, тишина в студии!" После чего пошел обратный отсчет: 5, 4, 3, 2, 1… После чего не камеры включились, а зазвучала вовсю песня "Хэпи бездей" — тоже голосом звукорежисера!

Тина, облаченная в облегающее серебристое платье, оценила такой ход, — звонко рассмеялась и привстала с кресла. Имениннице принесли ворох воздушных шаров, вручили шикарную охапку бело-розовых роз и тортик со свечой. Потом вся команда "Голоса" перебралась на сцену и дружно спела для растрогавшейся красавицы.

Напомним, поклонники Тины Кароль в восторге от новости, что она стала "Народной артисткой Украины".