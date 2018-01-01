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Стало известно, какие титулы получат Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы

Сегодня, 12:35

В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.

Принц, Гарри, Меган Маркл
Меган и принц Гарри после свадьбы получат новые титулы Twitter
В день свадьбы американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри королева Елизавета II назвала будущие титулы супругов.

На официальном сайте королевской семьи сообщается, что после свадьбы титул принца принца Генри Уэльског будет звучать так: будет герцог Сассекский, граф Дамбартона и барон Килкеля. Следовательно, принц Гарри становится Его Королевским Высочеством Герцогом Сассекским.

Меган Маркл, в свою очередь, после замужества станет Ее Королевским Высочеством Герцогиней Сассекской.

Принц Уильям также получил от королевы титул в день свадьбы 30 апреля 2011 года. Он и его супруга Кейт Миддлтон стали герцогом и герцогиней Кембриджскими. 

Меган Маркл, принц Гарри, титул
В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов Фото: www.royal.uk

Напомним, 19 мая в 12 часов по лондонскому, и в 14 по киевскому времени в Винздоре, Великобритания, начнется свадебная церемония американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Посмотреть онлайн-трансляцию торжества можно здесь.

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Меган Маркл, принц Гарри, титул
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