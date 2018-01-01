Стало известно, клипы какого артиста стали самыми популярными украиноязычными видео на YouTube

Ролики группы Dzidzio занимают первое место.

Dzidzio занимает лидирующую позицию по просмотрам в YouTube среди украиноязычных видеоработ Фото: facebook.com/dzidzio

Украинская группа Dzidzio стала самой просматриваемой в соцсетяхв YouTube среди украиноязычных видеоработ.

По данным сайта Википедия, наибольшее количество видеоработ в списке список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube имеет именно группа Dzidzio – а это 11 клипов, общее количество просмотров которых 153,794 миллионов.

Больше всего просмотров набрала работа на песню "Паук", которую Дзидзьо исполнял в дуэте с Вовой со Львова.

Кроме того, в списке и другие клипы Dzidzio, например, "Я и Сара","Кадиллак", "Соседи", "Жду. Цем" в дуэте с Олей Цибульской.

Ранее "подружка" Dzidzio прокомментировала слухи о своей беременности.