Сегодня, 14:33 RSS

Стало известно, клипы какого артиста стали самыми популярными украиноязычными видео на YouTube

Сегодня, 12:17

Ролики группы Dzidzio занимают первое место.

Дзидзьо
Dzidzio занимает лидирующую позицию по просмотрам в YouTube среди украиноязычных видеоработ Фото: facebook.com/dzidzio
Украинская группа Dzidzio стала самой просматриваемой в соцсетях и в YouTube среди украиноязычных видеоработ.

По данным сайта Википедия, наибольшее количество видеоработ в списке список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube имеет именно группа Dzidzio – а это 11 клипов, общее количество просмотров которых 153,794 миллионов.

Больше всего просмотров набрала работа на песню "Паук", которую Дзидзьо исполнял в дуэте с Вовой со Львова.

Кроме того, в списке и другие клипы Dzidzio, например,  "Я и Сара","Кадиллак", "Соседи", "Жду. Цем" в дуэте с Олей Цибульской. 

Ранее "подружка" Dzidzio  прокомментировала слухи о своей беременности.
Теги:  
Dzidzio, клип, YouTube, популярность
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...