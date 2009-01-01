Стало известно, когда и где похоронят Веру Глаголеву

Сейчас муж актрисы Кирилл Шубский оформляет все необходимые документы для транспортировки тела в Россию.
Актриса Вера Глаголева скончалась в одной из клиник Баден-Бадена.
Актриса умерла в первый же день после прилета в Баден-Баден 16 августа, сообщает "7Дней".
Известно, что звезда страдала от онкологического заболевания.
Сейчас муж актрисы Кирилл Шубский оформляет все необходимые документы для транспортировки тела в Россию. Вера Глаголева будет похоронена в Москве.
Представители диппредставительства Германии оказывают необходимую помощь семье актрисы.
Председатель Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев рассказал, что прощание с актрисой пройдет в Центральном доме кинематографистов 19 августа. Похороны также состоятся в эту субботу.
Напомним, дочери актрисы Веры Глаголевой прокомментировали ее смерть.