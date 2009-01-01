Стало известно, когда поженятся принц Гарри и Меган Маркл

Сейчас все во дворце планируют торжественное событие.

Принц Гарри и Меган Маркл Reuters

Слухи о скорой свадьбе 33-летнего принца Гарри и 36-летней актрисы Меган Маркл не утихают, после того, как парочка появилась впервые на публике вместе.

Об этом пишет Сплетник.

По словам инсайдеров, свадьба должна состояться летом 2018 года, и сейчас все во дворце планируют торжественное событие. Гарри и Меган также принимают в этом активное участие.

"Они не могу быть разделены надолго. Гарри и Меган делают все возможное, чтобы видеться чаще в этой суматохе", — рассказывает источник.

Говорят, что королевские помощники уже ищут подходящее место для свадебной церемонии. Стоит отметить, что точная дата помолвки, как и свадьбы держатся в строгом секрете. По слухам, информация станет известна после окончательного переезда Меган в Кенсингтонский дворец в ноябре.

Напомним, Елизавете II не нравится поведение Меган Маркл.