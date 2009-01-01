Стало известно, когда поженятся принц Гарри и Меган Маркл

Сейчас все во дворце планируют торжественное событие.
Об этом пишет Сплетник.
По словам инсайдеров, свадьба должна состояться летом 2018 года, и сейчас все во дворце планируют торжественное событие. Гарри и Меган также принимают в этом активное участие.
"Они не могу быть разделены надолго. Гарри и Меган делают все возможное, чтобы видеться чаще в этой суматохе", — рассказывает источник.
Говорят, что королевские помощники уже ищут подходящее место для свадебной церемонии. Стоит отметить, что точная дата помолвки, как и свадьбы держатся в строгом секрете. По слухам, информация станет известна после окончательного переезда Меган в Кенсингтонский дворец в ноябре.