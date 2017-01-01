Стало известно, когда выйдет финальный сезон сериала "Игра престолов"

За режиссуру сезона будут отвечать шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.

В 2019 году выйдет финальный, восьмой по счету сезон культового сериала "Игра престолов"

Об этом сообщил американский телеканал HBO, который занимается производством фэнтези-саги.

"Эпический фэнтези-сериал "Игра престолов" вернется с шестисерийным, восьмым и финальным сезоном в 2019 году", — говорится в сообщении телеканала.

За режиссуру сезона будут отвечать шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, а также Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Сценаристами станут Бениофф и Уайсс, а также Каролин Страус, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд. Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому создан сериал, фантаст Джордж Мартин войдет в состав группы исполнительных продюсеров финального сезона "Игры престолов".

Напомним, ранее сообщалось, что суммарный бюджет последнего сезона "Игра престолов" составит 90 млн долларов.