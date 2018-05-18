Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Отец Меган отказался выполнить эту важную миссию.
Об этом сообщили на официальной странице в Twitter королевской семьи. Меган попросила провести ее к алтарю принца Уэльского, то есть принца Чарльза, отца принцев Гарри и Уильяма.
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"Принц Уэльский рад, что сможет приветствовать мисс Меган Маркл в королевской семье таким образом", - говорится в заявлении.
An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 May 2018
Ранее Елизавета II официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл.
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