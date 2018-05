Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Об этом сообщили на официальной странице в Twitter королевской семьи. Меган попросила провести ее к алтарю принца Уэльского, то есть принца Чарльза, отца принцев Гарри и Уильяма.

Читайте также: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"

"Принц Уэльский рад, что сможет приветствовать мисс Меган Маркл в королевской семье таким образом", - говорится в заявлении.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi