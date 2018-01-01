Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2018"

Право представлять родную страну выборол Melovin.

Украину на "Евровидении-2018" представит Melovin Скриншот YouTube

24 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2018". Больше всего баллов набрал Melovin.

Самая высокая оценка – 6, самая низкая – 1. Жюри поставили 5, от зрителей Melovin получил 6 баллов, они отдали 60 689 голосов, что составляет 33,81% от общего результата. За всех конкурсантов телезрители отдали всего 179 тысяч уникальных голосов.

Второе место заняла Tayanna, третьими стала группа Kadnay. В финале Melovin конкуренцию составляли Vilna, Laud, TheErised, Tayanna, Kadnay.

Артист победил в финале с песней "Under the Ladder", и отправится в столицу Португалии - Лиссабон.

20-летний Костя Бочаров участвовал в прошлом году Нацотбора, в финале конкурса набрал наибольшее количество зрительских голосов, однако от жюри он не получил заветных высоких оценок, и в итоге занял 3-е место.

Напомним, 63-й конкурс песни Евровидение пройдет в Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе предыдущего года, который проходил в Киеве.

Первый и второй полуфиналы Евровидения-2018 состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.

Принимать участие в конкурсе Евровидение-2018 будут 42 страны, в том числе Россия, представительнице которой Юлии Самойловой в прошлом году СБУ запретила въезд на территорию Украины, и Австралия, которая снова получила специальное разрешение от организаторов.